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Fatih Terim'den derbi hazırlığı
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FATİH TERİM'DEN DERBİ HAZIRLIĞI

Fatih Terim'den derbi hazırlığı

Galatasaray Atiker Konyaspor'u pazar günü konuk edecek. Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisini de düşünen Fatih Terim, Mariano'yu bu maçın kadrosuna almayabilir.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atikter Konyaspor maçının kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Konyaspor karşısında kaleyi Muslera koruyacak. Terim savunmanın sağında Mariano veya Linnes'e forma verecek. Deneyimli teknik adam sarı kart sınırındaki Mariano'yu, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisini düşünerek bu maçta oynatmayabilir.

Defansın ortasında Maicon-Serdar ikilisi görev yapacak. Solda ise son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Nagatomo forma giyecek.

Savunmanın önünde Ryan Donk görev yapacak. Orta sahada Hollandalı oyuncuya Selçuk İnan ve Belhanda eşlik edecek. Hücumun sağında Feghouli, solunda Rodrigues oynayacak. Son maçların formda ismi Gomis ise tek forvet olarak görev yapacak.

Galatasaray'da Denayer, Carrasso ve Eren Derdiyok sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymeyecek.

Sakatlığını atlatan ve Karabükspor deplasmanında süre alan Fernando ise maçın gidişatına göre ikinci yarı oyuna dahil olacak.

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