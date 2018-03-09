Mert Çetin: Forma için savaşacağım

Aytemiz Alanyaspor yenilgisine kadar yakaladıkları seriye dikkati çeken Mert, “Güzel bir serimiz vardı, Alanyaspor maçıyla son buldu ama böyle şeyler olabilir. Beşiktaş maçına iyi çalışıp iyi hazırlanıyoruz. Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bu maçtan bizim puan ya da puanlar alabilmemiz. Bu amacımıza ulaşmak için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Mert, Beşiktaş karşısında forma giymesi durumuna ilişkin yaptığı şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı:
“Altyapıdan çıkan futbolcuların böyle fırsatları iyi değerlendirebilmesi gerekiyor. Palitsevich sakatlandı. Üzücü bir durum, bunun için sevinemem ama bana forma gelirse o formanın hakkını vermeliyim. Çünkü ben Gençlerbirliği altyapısından çıkıp A takım formasını giyip kabullenmiş bir oyuncuyum. Hocamız şans verdiği sürece elimden geleni yapıp forma için savaşacağım.”
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