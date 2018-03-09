Başkent ekibinin altyapısında yetişen futbolculardan takım kaptanı Uğur Çiftçi ile genç stoper Yıldırım Mert Çetin, yaptığı açıklamada, 25. haftada karşılaşacakları Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışı içinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini, karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor maçında kötü oynadıklarını, bu nedenle de çok üzgün olduklarını dile getiren Uğur, “10 maçtır kaybetmiyorduk. Her şey çok güzeldi. Gençlerbirliği yakıştığı, layık olduğu yerlere yavaş yavaş geliyordu. Buna bir iş kazası veya nazar boncuğu diyelim.” diye konuştu.

Beşiktaş ile yapacakları maçın şampiyonluk mücadelesine etki edecek olmasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan Uğur, “Beşiktaş’ın yarışı bizi ilgilendirmiyor. Yeni bir seri yakalamamız lazım. İlk maç bu diye bakıyoruz. İnşallah, kazanır ya da puan alırız ve seriyi yeniden başlatırız.” ifadelerini kullandı.

– “Ümit hoca bizi tanıyor, biz de onu tanıyoruz”

Uğur, Gençlerbirliği’nde aynı sezonda ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Özat’a ilişkin “O bizi tanıyor, biz de onu iyi tanıyoruz. Yeniden gelmesinin büyük katkıları oldu.” dedi.

Ümit Özat’ın yeniden gelmesinin başkent ekibine olumlu yönde büyük etkisinin olduğunu belirten Uğur, şunları söyledi:

“Kendimi örnek verebilirim. Nerede baskı yapmam gerektiğini, nereye koşmam gerektiğini biliyorum. İstediklerini elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İsteklerini, ne beklediğini biliyoruz. O da bizden, hangi oyuncudan ne alacağını biliyor. Böyle olunca da başarı geliyor.”