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Beşiktaş hazırlıkları tamamlandı
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BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Beşiktaş hazırlıkları tamamlandı

Yarın 19.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular yaklaşık bir saat süren antrenmanı çıkış çalışmasıyla sonlandırdı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Paltisevich, Luccas ve Ahmet İlhan Özek katılmazken, Ahmet Oğuz’un durumu maç saati belli olacak.

 

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