ASKİ Spor'da Taha-Soner güç birliği

Minderde 5 Avrupa, 2 dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül için "kardeş gibiyiz" ifadesini kullanan Soner Demirtaş'ı da transfer eden ASKİ Spor, serbest stilde gücüne güç kattı.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda kürsünün zirvesine çıkan Soner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ASKİ Spor'da madalyalar kazanmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Soner, Türkiye'ye 2016 Rio Olimpiyatları'nda tek altın madalyayı kazandıran Taha Akgül'ün de kendisi gibi serbest stilde mücadele ettiğine işaret ederek, ASKİ Spor'un son 10 yılda Türk güreşine damga vurduğunun altını çizdi.

ASKİ Spor'un Türk güreşine önemli destek verdiğini vurgulayan Soner, "Grekoromen ve serbest stilde neredeyse milli takımın yarısı ASKİ Spor'dan oluşuyor. Kulübün bünyesinde Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi güreşte son döneme damga vurmuş iki şampiyon sporcu var. Bu kadroya ben de dahil oldum. İnşallah Türk sporuna en iyi şekilde hizmet vermeye ASKİ Spor'da devam ederiz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına güreşirken önemli başarılar elde ettiğini dile getiren milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bana verdikleri emeğin karşılığını madalyalarla ödedim. 27 yaşındayım, son iki Avrupa şampiyonu, dünya ve olimpiyat üçüncüsü bir sporcuyum. İnşallah ASKİ Spor'da da başarılarıma yenilerini eklerim. Hedefim, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. En iyi şekilde hazırlanıp, ASKİ Spor'a da madalyalar, şampiyonluklar kazandırmak istiyorum."

2016 Rio'da bronz madalya kazanan Soner, son dönemde sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ancak bu durumun geride kaldığını belirterek, Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı arzuladığını söyledi.

"Şu an durumum gayet iyi." diyen milli güreşçi, "Kondisyon eksikliğim var. Onu da antrenmanlarda gidermek istiyorum. Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alırsam ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sıkı bir dostluğumuz var"

Serbest stil 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile iyi bir arkadaşlığının bulunduğunu vurgulayan Soner Demirtaş, yollarının aynı kulüpte kesişmesinden dolayı ayrıca büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Milli güreşçi, Taha Akgül ile dostluğunun eskiye dayandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"12-13 yaşından beri tanışıyoruz. 2008 yılından itibaren de sıkı bir dostluğumuz var. Kan bağımız yok ama iki kardeş gibiyiz. En iyi şekilde Türk güreşine hizmet ediyoruz. Milli takımda oda arkadaşıyız. Bundan sonra aynı kulüp için yarışacağız. Karakterli bir kardeşimiz. İnşallah dostluğumuz bozulmaz."



- Taha Akgül: "Gençlere öncülük edeceğiz"

Soner Demirtaş'ın ASKİ Spor'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, "Soner, ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli güreşçilerden biri. ASKİ Spor zaten güçlü bir takımdı. Soner'in de gelişiyle gücümüze güç kattık." dedi.

Taha, Soner'in, karakteri ve yaşantısıyla örnek bir sporcu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İlk olarak gençlerde birlikte milli takıma girdik. İyi bir dostluğumuz var. 4-5 sene öncesi onu kulübümüze davet etmiştim. Sürekli 'gel gel' diyordum. O da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a öncülük ediyordu. Daha sonra Sancaktepe Belediyespor'a geçti. Şimdi yolumuz aynı kulüpte kesişti. Bundan dolayı çok mutluyum. Alttan gelen gençlere öncülük edeceğiz. Serbest stilde 7-8 senedir Türkiye liginde takım halinde şampiyon oluyoruz. Bundan sonra da öyle olacak."