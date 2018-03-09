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TFF duyurdu! Adanaspor'un iki maçının tarihi değişti!
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TFF DUYURDU! ADANASPOR'UN İKİ MAÇININ TARİHİ DEĞİŞTİ!

TFF duyurdu! Adanaspor'un iki maçının tarihi değişti!

TFF, Ankaragücü - Adanaspor maçının Cuma gününe ertlenediğini duyururken; Adanaspor'un iki maçının tarihi ve saatinin değiştiğini açıkladı.

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TFF, Ankaragücü - Adanaspor maçının Cuma gününe ertlenediğini duyururken; Adanaspor'un iki maçının tarihi ve saatinin değiştiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto 1. Lig'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda elektrik kesintisi nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakası 9 Mart 2018 Cuma günü kaldığı dakika ve şartlarla saat 14.30'dan itibaren oynanacak.

Bu karşılaşmanın bir gün sonraya kalmasından dolayı, 11 Mart 2018 Pazar saat 15.30'da oynanması gereken Adanaspor - Balıkesir Baltok müsabakası 12 Mart 2018 Pazartesi saat 15.30'a, 16 Mart 2018 Cuma saat 18.00'deki Çaykur Rizespor - Adanaspor müsabakası da 17 Mart 2018 Cumartesi saat 13.00'e alındı"

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