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Osmanlıspor galibiyet peşinde
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OSMANLISPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Osmanlıspor galibiyet peşinde

 Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

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Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Barış Şimşek görev yapacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları süren Özer Hurmacı ve Bosna Hersekli Avdija Vrsajevic, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kümede kalmak için mücadele eden mor-sarılılar, ikinci yarıdaki ilk galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Osmanlıspor ligin ikinci devresinde henüz galibiyetle tanışamazken 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Osmanlıspor, 24 maçta topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

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