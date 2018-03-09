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Avcı'dan Arda Turan'a anlamlı meydan okuma
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AVCI'DAN ARDA TURAN'A ANLAMLI MEYDAN OKUMA

Avcı'dan Arda Turan'a anlamlı meydan okuma

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına dikkati çekmek için meydan okumaya dahil oldu.

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Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, acı biber yiyerek ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'in kendisine yönelik meydan okumasına cevap verdi." denildi.

"Bu acıyı hissetmesi için Arda Turan'a meydan okuyorum" 

Avcı, yayınlanan görüntüsünde, "ALS Hastaları İçin Acıyı Hisset' kampanyasında, İsmail Gökçek'in meydan okumasına cevap vererek, hastalığa dikkati çekiyorum. Bu acıyı hissetmesi için Arda Turan'a meydan okuyorum" ifadelerini kullanırken, ardından acı biber yedi.

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