Avcı'dan Arda Turan'a anlamlı meydan okuma

Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, acı biber yiyerek ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'in kendisine yönelik meydan okumasına cevap verdi." denildi.
"Bu acıyı hissetmesi için Arda Turan'a meydan okuyorum"
Avcı, yayınlanan görüntüsünde, "ALS Hastaları İçin Acıyı Hisset' kampanyasında, İsmail Gökçek'in meydan okumasına cevap vererek, hastalığa dikkati çekiyorum. Bu acıyı hissetmesi için Arda Turan'a meydan okuyorum" ifadelerini kullanırken, ardından acı biber yedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.