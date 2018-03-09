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Trabzonspor'dan olağanüstü kongre kararı
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TRABZONSPOR'DAN OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

Trabzonspor'dan olağanüstü kongre kararı

Trabzonspor'da yönetim, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

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Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurula gitme konusunda görüş birliğine vardı.

Bordo-mavili kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Toplantıda olağanüstü genel kurula gitme konusunda görüş birliğine varıldı.

Genel kurulun nisan ayının ilk haftasında yapılmasının planlandığı ifade edildi. Kongrede yönetimin tekrar aday olması beklenmiyor.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulunun aralık ayında görev süresi sona eriyordu.

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