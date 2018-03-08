19 Mayıs Stadında neler oldu?

Şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü’nü evinde Adanaspor ile karşılaşırken desteklemeye gelen taraftarlar 19 Mayıs Stadyumunda çok uzun zamandır görünmeyen anlara tanıklık etti.

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Maçın henüz 13’ncü dakikasında stadın elektriklerinde problem oldu ve maç ara verdi. Stadın aydınlatma ışıklarının hemen hemen tamamen yanmasına rağmen karşılaşma 10 dakika ara verdi ve iki kalecinin hakeme “Bu ışıkta oynayabiliriz” demesi ardından karşılaşma başladı. Aradan sonra maça tempolu başlayan Ankaragücü, Erdem’in köşe vuruşunu harika bir kafa vuruşuyla kaleye yollayan Yusuf’un golü sayesinde 1-0 öne geçti.

Maçın 39’ncu dakikasına kadar Ankaragücü ataklarını yoğunlaştırırken elektrikler bu sefer komple gitti. Sahanın içinde 5 dakika ışıkların gelmesini bekleyen futbolcular ardından soyunma odasına gitti.

Peki yaşanan elektrik problemi neydi?

Herkesin bildiğinin aksine Ankara 19 Mayıs Stadyumunda elektrikler gidince jenaratör devreye girmiyor. Stadın eski oluşu ve yayıncı kuruluşun istediği enerji seviyesine ulaşabilmek için sahayı aydınlatan spot ışıklara gerekli elektriğin yaklaşık %80’lik kısmı sürekli jenaratör üzerinden karşılanıyor. Geri kalan %20’lik enerji ise şebeke üzerinden kullanılıyor. Stada gelen enerji kablolarında yaşanan sıkıntı nedeni ile maçın 13’ncü dakikasında tüm yük jenaratöre biniyor. Zaten eski olan bu jenaratör üzerine binen yükü maçın 39’ncu dakikasına kadar taşıyabiliyor ve ardından arızaya geçiyor. Stadın tüm ışıkları da bu nedenle tamamen gidiyor.

Futbolcular soyunma odasında beklerken Futbol Federasyonu temsilcisi ile Kulüp Yöneticileri bir araya geliyor. Yapılan toplantıda maçın ertelenme kararı veriliyor. Ancak bu kararın verilmesinin üzerinden 1 dakika bile geçmeden şebeke elektrik problemi düzeltiliyor. Maçın oynanması için Ankaragücü yöneticileri ve teknik heyeti devreye gidiyor ancak Adanaspor teknik heyeti daha karar verileli 1 dakika bile olmamışken oyuncuların duşa girdiğini gerekçe göstererek maça çıkmayı kabul etmiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile görüşen karşılaşmanın temsilcileri maçın yarın 14:30’da oynanmasına karar veriyor.

TEMSİLCİ REZALETİ

Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmaya 3’ncü temsilcisi olarak Rizespor eski yöneticisi Süleyman Basa’yı ataması Türk Futbol tarihine geçecek skandallardan biri olarak notlara geçti. Hafta içi akşam oynanan bir karşılaşmanın elektrikler gelmesine rağmen Cuma günü öğlen saatlerine ertelenmiş olması, Ankaragücü’nün en büyük rakiplerinden biri olan Rizespor’a fayda sağlamak için olduğunu düşünen Ankaragücü taraftarları #SahipsizDeğilsinAnkaragücü başlığı altında tepkilerini gösterdi.

Karar ile bağlantısı olsun ya da olmasın Türkiye Futbol Federasyonunun Süleyman Basa’yı Ankaragücü maçına temsilci olarak ataması, Ankaragücü yönetiminin maç sonrasına kadar bunu fark edip tepki göstermemiş olması rezaletin bir diğer boyutu.

Her ne kadar 3’ncü temsilcinin sadece Akreditasyon ve Medya işlerinden sorumlu olduğu söylense de şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü’nün geçen sezon olduğu gibi masa başı oyunlar ile şampiyonluğunun engellenmeye çalışıldığının hissettirilmesi taraftarı öfkelendirdi.

1 SAATLİK MÜCADELE

Maç her ne kadar 39’ncu dakikada ertelense de maçın 13’ncü dakikasında gelen 10 dakikalık duraklama nedeni ile Ankaragücü yarın 1-0 önde olarak 60 dakikalık önemli bir mücadeleyi bugünkü coşkulu taraftar desteğinden uzak olarak sürdürecek. Bugün maça gelen Ankaragücü taraftarları yarın Passolig kartları ile yeni bir bilet almadan karşılaşmayı izleyebilecek.