Ankaragücü maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

19 Mayıs Stadyumu'ndan yaşanan arıza nedeniyle yarım kalan Ankaragücü- Adanaspor karşılaşmasının yarın oynanacağı açıklandı.
40. dakikada yarım kalan maç yarın 14.30'da kaldığı yerden devam edecek. Taraftarların bu akşam oynanacak maç için aldıkları biletler ve kombineler geçerli sayılacak. Taraftarlar aynı biletleri ile yarın yapılacak olan karşılaşmayı izleyebilecek.
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