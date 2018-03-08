﻿
Ankaragücü maçı iptal edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ MAÇI İPTAL EDİLDİ

Ankaragücü maçı iptal edildi

Spor Toto 1. Lig’in 26. Haftasının kapanış maçı olan Ankaragücü – Adanaspor karşılaşması 40. Dakikada yarıda kaldı.

3922 Okunma

Ankaragücü'nün Adanaspor ile karşılaşması ertelendi.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynana maçın 35. dakikasında elektrikler kesildi. Kısa süreli yaşanan aksaklıktan sonra elektrik arızasının giderilmesi ile maç kaldığı yerden devam etti. Bir süre sonra tekrar elektrik kesintisi yaşanmasının ardından jenaratörlerin de devreye girmemesi nedeniyle maç ertelendi. 

Karşılaşma 30. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun attığı gol Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğü ile devam ediyordu. Karşılaşmanın tatil edildiği öğrenildi. Maçın ne zaman oynanacağı TFF tarafından açıklanacak.

 
Ankaragücü maçının ne zaman oynanacağı belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
4
Yiğiner: Hep birlikte el ele
2
Ankara il Emniyet Müdürü'nden Ankaragücü'ne ziyaret
6
Klasspor 10 yaşında...
12
Kartal: Mağlubiyetten ders çıkaracağız
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
T
8 Mart 201820:45
Utanc tablosu, stad ne kadar eski olsa bile 21 yuzyildayiz yazik. Milletle dalga gecer gibi.
1
Volkann
8 Mart 201820:22
Ne zaman oynanacak
﻿