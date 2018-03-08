Ankaragücü maçı iptal edildi

Ankaragücü'nün Adanaspor ile karşılaşması ertelendi.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynana maçın 35. dakikasında elektrikler kesildi. Kısa süreli yaşanan aksaklıktan sonra elektrik arızasının giderilmesi ile maç kaldığı yerden devam etti. Bir süre sonra tekrar elektrik kesintisi yaşanmasının ardından jenaratörlerin de devreye girmemesi nedeniyle maç ertelendi.

Karşılaşma 30. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun attığı gol Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğü ile devam ediyordu. Karşılaşmanın tatil edildiği öğrenildi. Maçın ne zaman oynanacağı TFF tarafından açıklanacak.