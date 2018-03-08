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Gazişehir Gaziantep'te Jefferson 1 ay yok
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE JEFFERSON 1 AY YOK

Gazişehir Gaziantep'te Jefferson 1 ay yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Jefferson Junior'un sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un 25. haftadaki Akın Çorap Giresunspor maçında sağ dizine almış olduğu darbeden dolayı oyuna devam edemediği hatırlatıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen oyuncunun ameliyat edildiği aktarılan açıklamada, "Tecrübeli oyuncumuz dün İstanbul'da operasyon geçirmiştir. Jefferson’un operasyonu başarıyla tamamlanmış olup, tedavi sürecinin ardından sahalara dönüş süreci yaklaşık 1 ay olarak belirlenmiştir. " ifadeleri kullanıldı.
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