Gazişehir Gaziantep'te Jefferson 1 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un 25. haftadaki Akın Çorap Giresunspor maçında sağ dizine almış olduğu darbeden dolayı oyuna devam edemediği hatırlatıldı.
Yapılan tetkiklerin ardından sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen oyuncunun ameliyat edildiği aktarılan açıklamada, "Tecrübeli oyuncumuz dün İstanbul'da operasyon geçirmiştir. Jefferson’un operasyonu başarıyla tamamlanmış olup, tedavi sürecinin ardından sahalara dönüş süreci yaklaşık 1 ay olarak belirlenmiştir. " ifadeleri kullanıldı.
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