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Trabzon'dan ''transfer yasağı'' açıklaması
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TRABZON'DAN ''TRANSFER YASAĞI'' AÇIKLAMASI

Trabzon'dan ''transfer yasağı'' açıklaması

Trabzonspor, transfer yasağına neden olan borcun ödendiğini ve yasağın kaldırılması için girişimlerin başlandığını açıkladı.

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İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA’ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.

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