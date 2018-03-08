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Altınordu 3 puanı 3 golle aldı
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ALTINORDU 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Altınordu 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu ilk yarıda attığı gollerle İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

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Altınordu'nun golleri 31ve 90. dakikalarda Mirkan Aydın ve  45. dakikada Kerim Avcı'dan geldi. İstanbulspor'un karşılaşmadaki tek golünü 14. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Altınordu puanını 42'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Turgut, Ata Yıldırım

Altınordu: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Deniz Vural (Dk. 58 Recep Yemişci), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Berkay Samancı, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Musa Caner Aktaş), Kerim Avcı (Dk. 71 Muhammed Rıdvan Özdemir), Mirkan Aydın

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Wellington, Ali Dere, Oğuzhan Berber (Dk. 58 Zafer Şensoy), Muhammed Demirci (Dk. 60 Eslem Öztürk), Muhsin Yıldırım, Onur Kolay, İbrahim Yılmaz, Bougouhi (Dk. 77 Kojic)

Goller: Dk. 14 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 31 ve 90 6 (Penaltıdan) Mirkan Aydın, Dk. 45 1 Kerim Avcı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 62 Hasan Hatipoğlu (Altınordu), Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

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