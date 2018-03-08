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Altınordu 3 - İstanbulspor 1
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ALTINORDU 3 - İSTANBULSPOR 1

Altınordu 3 - İstanbulspor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında Altınordu ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 3-1 kazandı.

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Altınordu 3 - İstanbulspor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında Altınordu ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 3-1 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Berkay Samancı, Hasan Hatipoğlu, Serkan Göksu, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural (58' Recep Yemişci), Erdoğan Yeşilyurt (79' Musa Caner Aktaş), Kerim Avcı (71' Muhammed Rıdvan Özdemir), Barış Alıcı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Ali Dere, Muhammed Demirci (60' Eslem Öztürk), Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Jean-jacques Bougouhi (77' Nemanja Kojic)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 14: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 31: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 45: Kerim Avcı (Altınordu), DK 90: Mirkan Aydın (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 62: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 76: Eslem Öztürk (İstanbulspor)

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