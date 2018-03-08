Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı, futbolcular daha sonra iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda 10 Mart Cumartesi saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.
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