Fenerbahçe'de kadro netleşiyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor.



Sarı-lacivertlilerde kasığında sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı ile ayağında ağrıları devam eden Vincent Janssen bu maçta forma giyemeyecek. İki futbolcunun da Galatasaray derbisine yetişmesi için tedavi programına devam ediliyor.



Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile oynanan yarı final ilk maçında çift sarıdan kırmızı kart gören kaptan Volkan Demirel ve Alper Potuk ise kadroya dönecek. İki futbolcu da Spor Toto Süper Lig’de son oynanan ve 3-2 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyememişti.