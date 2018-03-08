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Quaresma'nın cezası onandı!
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QUARESMA'NIN CEZASI ONANDI!

Quaresma'nın cezası onandı!

Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı oyuncu Quaresma'nın 5 maçlık cezasını onadı

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Son dakika Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın 5 maçlık cezası onandı.  Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Portekizli futbolcu karıştığı olaylar ve gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza almıştı.

Siyah-beyazlı kulüp 11 sayfalık savunma hazırlayarak Tahkim Kurulu'na indirim başvurusunda bulunmuştu. Tahkim karını açıkladı ve cezada indirime gitmedi. 

İşte Tahkim'in yaptığı açıklama

Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
Gelecek toplantının 15.03.2018 Perşembe günü saat 14.00'te yapılmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.
 

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