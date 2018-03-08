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Fenerbahçe'de UEFA'ya sunum hazırlığı!
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FENERBAHÇE'DE UEFA'YA SUNUM HAZIRLIĞI!

Fenerbahçe'de UEFA'ya sunum hazırlığı!

Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, İsviçre'de UEFA'ya sunum yapmaya hazırlanıyor.

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UEFA'ya kulübün mali yapısına dair sunum yapacak sarı-lacivertli yönetime nisan ayında geri dönüş yapılacağı öğrenildi.

Aziz Yıldırım, konuşma yapacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 8 Mart Kadınlar Günü etkiliğinde bu akşam konuşma yapacak. Yıldırım'ın gündeme dair de açıklamalar yapması bekleniyor.

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