Ali Koç'tan transferlere yaş sınırı geliyor!

Ali Koç adına İngiltere merkezli olarak dünyanın 4 bir yanında transfer görüşmeleri yapan Peter Kenyon tam anlamıyla bir yıldızlar topluluğu kurmaya hazırlanıyor. Aykut Kocaman’ın oyun sisteminin dışına çıkmadan çalışan Kenyon, oynadıkları takımlarda benzer sistemi en iyi işleten oyuncular üzerinde duruyor. Alınabilecek en iyi isimleri inceliyor. Kenyon’ın bir başka üzerinde durduğu konu ise, ''transfer edilecek oyucuların son durağının Fenerbahçe olmaması.'' Bu yüzden Kenyon göreve gelmesi durumunda yeni dönemde 27 yaşının üzerinde oyuncu alınmamasına dikkat edecek. (Fotospor)