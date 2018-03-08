Sivassporlu oyuncudan Robinho itirafı!

Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşayan Mert Hakan, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk golümü Antalyaspor'a karşı attım. Bunun sevinci çok farklı. Türkiye'nin en üst liginde oynuyorum. İlk golümü attım mutlu ve huzurluyum. Daha fazla oynamak isterdim. Hocamız şans veriyor. Biz de değerlendirmeye çalışıyoruz. Vazgeçilmez bir oyuncu olmak istiyorum. Bu liglerde isim olmak bizim amacımız. Daha çok çalışmam gerektiğinin farkındayım.
Geleceğini haber yaptıklarında biz de heyecanlandık. Konsol oyunlarında oynuyorduk. İnanılmaz sempatik ve karakterli bir adam. Çok sıcakkanlı biri. Biz de onlardan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz. Dünyanın zamanında en iyi oyuncularından biri. Aynı kulüpte oynuyoruz bu da zevk verici.
Samet hocanın bir bakış açısı var. Gençlerden bir sürü oyuncu çıkaran bir hoca. Bize güvenen bir hoca. Verdiği güven sayesinde sahada daha rahat hareket edebiliyoruz.
Samet hocanın bir bakış açısı var. Gençlerden bir sürü oyuncu çıkaran bir hoca. Bize güvenen bir hoca. Verdiği güven sayesinde sahada daha rahat hareket edebiliyoruz.
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