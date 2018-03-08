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Hedef yeni seri yakalamak
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HEDEF YENİ SERİ YAKALAMAK

Hedef yeni seri yakalamak

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın 10 maçlık yenilmezlik serisinin Aytemiz Alanyaspor maçıyla sona erdiğine dikkat çekti.

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Murat Cavcav, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahalarında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.
Kaldıkları yerden devam etmek istediklerini belirten Cavcav, “Şimdi hedef Beşiktaş maçıyla yeni bir seri yakalamak. Bunu yapabilecek gücümüz var. Futbolda hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez. Önceki haftalarda neler yapabileceğimizi ve gücümüzü herkese gösterdik.” diye konuştu.

– “Futbolcularımıza güveniyorum”

Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında olduğunu, kırmızı-siyahlı ekibin ise layık olduğu üst sıralar için mücadele ettiğini dile getiren Cavcav, şunları kaydetti:

“Rakibimizi ilk yarıda mağlup etmiştik. Yine aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz. Futbolcularımıza güveniyorum. Onların gayretlerinden en ufak bir şüphem yok. Bu maçta da ellerinden gelenin fazlasıyla yaparak Gençlerbirliği taraftarlarına ve Ankaralılara güzel bir hediye vermek isteyeceklerdir.”

Murat Cavcav, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için “Başta kulübümüze değer katan kadın sporcularımız, kadın personelimiz ve kadın taraftarlarımız olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.” mesajını verdi.
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nöri gantar
8 Mart 201818:12
La yüksek zekalı yavru cavcav,senin takımınında bi kere gol atmayı bilen topçu yok.şişko ve kalp hastası psikolojisi bozuk bide hoca buldun.ki ben hoca olarak görmüyom.bu ekip mi bjk yi yenecek hemde istanbul da.Allah akıl dağıtırken niye uyuyup kaldın? Sana doğru yolu gösteriyoz illa lagıma gidecem diye diretiyon.Ne diyim,Allah akıl versin sana.
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