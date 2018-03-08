Samsunspor'da Durmuş dönemi!

Kayyum tarafından yönetilen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörlük görevinden istifa eden Engin İpekoğlu’nun yerine 2 haftadır takımın başında maça çıkan Alt Yapı Sorumlusu Besim Durmuş ile sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “10 gün önce Engin İpekoğlu’nun görevden ayrılmasıyla birlikte Samsunspor Kulübü'nün bundan sonraki teknik adamı için kayyum heyeti ve valimizle istişare ederek karar aldık. Besim Durmuş ile her konuda anlaştık. Hocamızın Samsunspor camiasına ve Samsun şehrine hayırlı olmasını diliyorum. Kayyum heyeti olarak hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Besim Durmuş: “Samsunspor’u hak ettiği yere taşıyacağız”

Samsunspor Yeni Teknik Direktörü Besim Durmuş da “Biz Samsunspor’un bir parçasıyız. Atılan imza çok önemli değil. Doğduğum günden beri Samsunspor’a aitim. Bana destek olan, güvenen kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Çok büyük bir sorumluluğum var. Samsunspor’un birbirine kenetlenmesi lazım. Oyuncu arkadaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri gerekiyor. Bütün dinamikler kenetlendiğinde oyuncularımızın son 2 haftada ortaya koyduğu enerjiyi herkes gördü. Bu coşkuyla birlikte bulunduğumuz yerden ayrılıp, Samsunspor’u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Sezon sonunda herkesi mutlu etmek istiyoruz. Yapılan anlaşmanın süresi çok önemli değil. Kulübün içindeniz. Bu sadece prosedür gereği sezon sonuna kadar yapılmış bir anlaşma. Bizim gönlümüz Samsunspor’da. Yeter ki Samsunspor Kulübü iyi olsun” diye konuştu.