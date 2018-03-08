Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor: Özgüç Türkalp
15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Engin
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor: Ramazan Keleş
15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: Kutluhan Bilgiç
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18.00 Eskişehirspor-Altınordu: Onur Karabaş
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
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