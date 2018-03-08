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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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SPOR TOTO 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

10 Mart Cumartesi:

13.00 Boluspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

15.30 Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor: Özgüç Türkalp

15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Engin

11 Mart Pazar:

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor: Ramazan Keleş

15.30 Adanaspor-Balıkesirspor Baltok: Kutluhan Bilgiç

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

12 Mart Pazartesi:

18.00 Eskişehirspor-Altınordu: Onur Karabaş

18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
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