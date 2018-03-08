Fatih Terim, İtalya'da transfer işlerini görüştü!

Gennaro Gattuso ile Silva ve Rodriguez için görüşen Terim, Kwadwo Asamoah'ın menajeri Pastorello ile de bir araya geldi. Ganalı sol bekin menajer oyuncusunun gelecek sezon İtalya'da kalacağını hocaya iletti.

Fatih Terim, Milano’dan eski kapı komşusu Zanetti’den Nagatomo'nun bonservisi konusunda yardım istedi.(Fotospor)