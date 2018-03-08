﻿
Fatih Terim, İtalya'da transfer işlerini görüştü!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FATİH TERİM, İTALYA'DA TRANSFER İŞLERİNİ GÖRÜŞTÜ!

Fatih Terim, İtalya'da transfer işlerini görüştü!

Ertelenen Inter - Milan maçını izlemek için İtalya’ya giden Fatih Terim gelecek sezonun transfer görüşmelerinde de bulundu.

395 Okunma

Gennaro Gattuso ile Silva ve Rodriguez için görüşen Terim, Kwadwo Asamoah'ın menajeri Pastorello ile de bir araya geldi. Ganalı sol bekin menajer oyuncusunun gelecek sezon İtalya'da kalacağını hocaya iletti.

Fatih Terim, Milano’dan eski kapı komşusu Zanetti’den Nagatomo'nun bonservisi konusunda yardım istedi.(Fotospor)

ETİKETLER #Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Fatih Terim'in Feghouli ve Mariano kararsızlığı!
Fatih Terim'e ayıp!
Cenk Ergün görevden alındı
6
Klasspor 10 yaşında...
K Karabükspor 0 - Galatasaray 7
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿