Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları Stadı)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)
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