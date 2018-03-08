Medipol Başakşehir, Alanya deplasmanında

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak.
Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi.
Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.
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