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Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 2
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BALIKESİRSPOR BALTOK 0 - BOLUSPOR 2

Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 2

TFF 1.Lig 26. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 2

TFF 1.Lig 26. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan (74' Uğur Aygören), Bülent Cevahir (73' Doğa İşeri), Oğuz Yılmaz, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil, Burak Çalık (62' Foxi Kethevoama), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk

Teknik Direktör:

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Guido Kocer, İshak Çakmak (33' Özgür İleri), İrfan Başaran (85' Burak Asan), Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (69' Andre Santos), Chukwuma Akabueze

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 11: Oğuz Yılmaz (Boluspor), DK 50: Guido Kocer (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 24: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 68: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok), DK 77: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)

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5
Klasspor 10 yaşında...
15
Boluspor 3 - MKE Ankaragücü 1
Gaziantepspor 1 - Balıkesirspor Baltok 3
7
Ankaragücü Boluspor'a yenilmiyor
Boluspor ilk 6'da kalmak istiyor
Altınordu 1 - Boluspor 5
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