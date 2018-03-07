Balıkesirspor Baltok 0 - Boluspor 2
TFF 1.Lig 26. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Boluspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan (74' Uğur Aygören), Bülent Cevahir (73' Doğa İşeri), Oğuz Yılmaz, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Furkan Çil, Burak Çalık (62' Foxi Kethevoama), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Guido Kocer, İshak Çakmak (33' Özgür İleri), İrfan Başaran (85' Burak Asan), Sefa Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (69' Andre Santos), Chukwuma Akabueze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 11: Oğuz Yılmaz (Boluspor), DK 50: Guido Kocer (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 24: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 68: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok), DK 77: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.