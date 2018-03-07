Çaykur Rizespor 5 - Gaziantepspor 1
TFF 1.Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 5-1 kazandı.
Çaykur Rizespor: Kaya Tarakçı, Özgür Çek, Ümit Kurt, Koray Altınay, Marwane Saadane, Abdullah Durak (75' Galip Güzel), Robin Yalçın, Lincoln Henrique, Turgut Doğan Şahin (64' Vedat Muriqi), Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio (80' Furkan Şimşek)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, İlker Günaslan, Deniz Solmaz, Cuma Furkan Özyaşar (63' Mustafa Emirhan Özyaşar), Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Mustafa Nacar (23' Ahmet Olğun), Mustafa Bayram Çakır, Yusuf Erdem (77' Süleyman Dağlarkıran), Erdal Ahmet Özdemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 10: Lincoln Henrique (Çaykur Rizespor), DK 32: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), DK 47: Erdal Ahmet Özdemir (Gaziantepspor), DK 72: Lincoln Henrique (Çaykur Rizespor), DK 74: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 87: Lincoln Henrique (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 18: Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), DK 82: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.