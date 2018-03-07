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Çaykur Rizespor 5 - Gaziantepspor 1
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ÇAYKUR RİZESPOR 5 - GAZİANTEPSPOR 1

Çaykur Rizespor 5 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 5-1 kazandı.

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Çaykur Rizespor 5 - Gaziantepspor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 5-1 kazandı.

Çaykur Rizespor: Kaya Tarakçı, Özgür Çek, Ümit Kurt, Koray Altınay, Marwane Saadane, Abdullah Durak (75' Galip Güzel), Robin Yalçın, Lincoln Henrique, Turgut Doğan Şahin (64' Vedat Muriqi), Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio (80' Furkan Şimşek)

Teknik Direktör:

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, İlker Günaslan, Deniz Solmaz, Cuma Furkan Özyaşar (63' Mustafa Emirhan Özyaşar), Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Mustafa Nacar (23' Ahmet Olğun), Mustafa Bayram Çakır, Yusuf Erdem (77' Süleyman Dağlarkıran), Erdal Ahmet Özdemir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 10: Lincoln Henrique (Çaykur Rizespor), DK 32: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), DK 47: Erdal Ahmet Özdemir (Gaziantepspor), DK 72: Lincoln Henrique (Çaykur Rizespor), DK 74: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 87: Lincoln Henrique (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 18: Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), DK 82: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

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