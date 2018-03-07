Adana Demirspor'dan kritik galibiyet!

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor'u 3-1 yendi.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Atabey Çiçek, 48'de Ndip Tambe ve 90. dakikada Mendy attı. Konuk ekibin tek golü ise 21. dakikada Mehmet akyüz'den geldi.
Bu sonuçla düşme hatının bir sıra üstünde yer alan Adana Demirspor puanını 31'e yükseltirken 16. sıradaki Denizlispor 27 puanda kaldı.
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