Adana Demirspor 3 - Denizlispor 1
TFF 1.Lig 26. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1 kazandı.
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan (32' Adil Demirbağ), Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Aydın Yılmaz (45' Lalawele Atakora), Savaş Yılmaz, Yiğit İncedemir (77' Sergiy Politylo), Atabey Çiçek, Theodore Mendy, Robert Tambe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Canberk Aydın, Alperen Babacan (86' Barış Örücü), Ismail Aissati (78' Hüseyin Atakan Üner), İsmail Haktan Odabaşı, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (59' Burak Altıparmak), Ziya Alkurt, Leandro Kappel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 21: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 25: Atabey Çiçek (Adana Demirspor), DK 48: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 90: Theodore Mendy (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), DK 22: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 39: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 75: Hasan Kılıç (Denizlispor), DK 80: Erhan Kartal (Adana Demirspor), DK 89: Lalawele Atakora (Adana Demirspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.