﻿
Adana Demirspor 3 - Denizlispor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANA DEMİRSPOR 3 - DENİZLİSPOR 1

Adana Demirspor 3 - Denizlispor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1 kazandı.

314 Okunma

Adana Demirspor 3 - Denizlispor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında Adana Demirspor ile Denizlispor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 3-1 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan (32' Adil Demirbağ), Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Aydın Yılmaz (45' Lalawele Atakora), Savaş Yılmaz, Yiğit İncedemir (77' Sergiy Politylo), Atabey Çiçek, Theodore Mendy, Robert Tambe

Teknik Direktör:

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Canberk Aydın, Alperen Babacan (86' Barış Örücü), Ismail Aissati (78' Hüseyin Atakan Üner), İsmail Haktan Odabaşı, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (59' Burak Altıparmak), Ziya Alkurt, Leandro Kappel

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 21: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 25: Atabey Çiçek (Adana Demirspor), DK 48: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 90: Theodore Mendy (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 16: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), DK 22: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 39: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 75: Hasan Kılıç (Denizlispor), DK 80: Erhan Kartal (Adana Demirspor), DK 89: Lalawele Atakora (Adana Demirspor)

﻿

Adana Demirspor'dan kritik galibiyet!
Adana Demirspor taraftarlarına maç izni!
Denizli'de galibiyet primine zam
5
Klasspor 10 yaşında...
Eskişehir'de kazanan yok!
Eskişehirspor 2 - Adana Demirspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿