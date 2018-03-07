Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor! Taraftar ayaklandı...

p 'Yönetim istifa' tezahüratlarıyla Muharrem Usta ve ekibini protesto etmişlerdi.

Trabzonspor Taraftar Grupları Çılgınlar, Affetmezler, Vakfıkebirliler, Faroz, Vira, Uni-TS, Gurbetçi Gençler ve El Nino yarın (perşembe) saat 18.30’da Trabzonspor Medical Park Stadyumu önünde Trabzonspor’un kötü gidişatını protesto etmek ve yönetimi istifaya çağırmak için toplanacağı öğrenildi. Stadyumun önünde ortak bir basın açıklaması yapacak olan Bordo Mavili taraftar grupları Usta'dan başkanlığı bırakmasını isteyecek. (61 Saat)