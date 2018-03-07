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BB Erzurumspor 2 - Eskişehirspor 1
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BB ERZURUMSPOR 2 - ESKİŞEHİRSPOR 1

BB Erzurumspor 2 - Eskişehirspor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında BB Erzurumspor ile Eskişehirspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

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BB Erzurumspor 2 - Eskişehirspor 1

TFF 1.Lig 26. haftasında BB Erzurumspor ile Eskişehirspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Burhan Eşer (90' Abdulkadir Özdemir), Erhan Çelenk, Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Christian Bekamenga (83' Demba Savage), Gökhan Karadeniz (68' Taylan Antalyalı)

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Semih Güler (64' Semih Şentürk), Bedirhan Altunbaş (46' Hasan Hüseyin Acar), Hürriyet Güçer, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Hasan Ayaroğlu, Chikeluba Ofoedu, Fıratcan Üzüm (35' Bruno Mezenga)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 26: Burhan Eşer (BB Erzurumspor), DK 80: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 86: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor)

Sarı Kart: DK 82: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)

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