Kocaman güven tazeliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın hedefi takımı yeniden ayağa kaldırmak. Ligde arka arkaya aldığı iki yenilgiyle 6 puan kaybeden Sarı Lacivertliler’in teknik patronu, analiz ekibine birçok görüntü hazırlattı.



Kocaman pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçına kadar birçok maçtan görüntülerle futbolcularına seslenme planı hazırladı. İşe son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yapılan hatalardan başlayan Kocaman, özellikle savunmada yapılan yanlışları gözler önüne serdi.



Kocaman pazar günü oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor'un güçlü ve zayıf yönlerine dair görüntüleri de futbolcularına ezberletmek amacında. Deneyimli teknik adamın esas planıysa takımın oyunundan memnun kalınan Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarından görüntüleri futbolculara izletmek ve güven tazelemek.



Aykut Kocaman bu görüntülerle birlikte yeniden ayağa kalkarak, iyi futbolla galibiyet serisine başlayabileceklerine dair futbolcularını inandırmayı amaçlıyor. Kocaman futbolcularına "O maçlardaki futbolu oynayan da sizlerdiniz. Şimdi tekrar yapamamanız için hiçbir sebep yok. Size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin ve mücadelenize son ana kadar devam edin." mesajı verecek.