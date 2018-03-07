E.Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmaya bütün futbolcular katıldı. Hafif sakatlığından dolayı Ankara’da tedavi olan Adem Büyük de takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, son haftalardaki iyi gidişatlarını bu maçta da sürdürmeleri gerektiğini belirtti.
Ligde bulundukları konum itibariyle rahatladıklarını ancak, önlerinde oynanmamış maçlar bulunduğunu belirten Bulut, “Sizler bu sezon güzel işler yaptınız. Tabi işimiz bitmedi, zira bundan sonra işimiz daha da zor. Taraftarımız bizden daha fazlasını bekliyor. Bizde bu beklentilere cevap vermeliyiz. Bunun için önümüzdeki ilk maç olan Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor” dedi.
Antrenman 5’e 2 ve ısıma hareketlerinin ardından yapılan taktik çift kaleyle sürdü. Taktik çalışmada Teknik Sorumlu Erol Bulut’un as kadroda geçen haftaki kazanan takımı sahaya sürdüğü görüldü.
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