Bursaspor ile Turkcell işbirliği

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen "Bursa Mobile''ın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda formasında Turkcell yazdığını hatırlatarak, bu nedenle kendilerinin aklında ve kalbinde de Bursaspor yazdığını söyledi.



"Bursa Mobile" projesiyle Bursa'da yeni bir başarı hikayesi başlatacaklarını düşündüğünü vurgulayan Terzioğlu, Bursaspor yönetimine yönelik "Sürdürülebilir bir gelir modeliyle 516'lı hatları Bursaspor'a kazandırdığınız için sizi kutluyorum. Bütün katkısı olanlara teşekkür ediyorum." dedi.



Terzioğlu, projeyle ilgili bir yıldır yürütülen görüşmelerde önemli bir noktayı fark ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bursa niye başarılı bir şehir? Bursaspor'un niye şampiyon olduğuna şahit oldum? Sizler birlikte başarmayı başaran bir ekipsiniz. Dijitalleşme çok önemli. 2023 hedeflerimize koşarken birey olarak da şehir olarak da ülke olarak da dijitalleşmemiz lazım. Bursa, endüstri devriminde son derece başarılı bir şehir olmuş. 'Endüstri 4.0' dediğimiz bir sonraki aşamada da dijitalleşenler başarılı olacak. Bursaspor'un taraftarlarıyla, Bursa'nın vatandaşlarıyla dijitalleşmesi bence bu açıdan çok önemli. Bursa Mobile, artık geleneksel bir telefon hizmeti değil. Türkiye'nin en kaliteli altyapısında sadece insanları birbirleriyle konuşturan değil hayata, takımlarına, şehirlerine bağlayan özelliklere sahip olacak."



AY: "HEM TARAFTARIMIZ HEM KULÜBÜMÜZ KAZANACAK"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da Turkcell ile gerçekleştirilen iş birliğinin şehir ve taraftar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış 5 büyük takımından biri olan ve ilklere imza atan Bursaspor olarak dijitalleşme süreçlerini bu anlaşmayla başlattıklarını dile getiren Ay, şöyle devam etti:



"Bursa ve Bursaspor'u daha da kenetleyecek, 516'lı, kentimizin plakasına özel bu hat takımımız için itici güç olacak. Satılan her özel numara Bursaspor için ek gelir kaynağı yaratacak ve bizi şampiyonluk hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak. Özel numaranın yanı sıra Turkcell'in zengin dijital servisleriyle de Bursa layık olduğu hizmeti tek çatı altında alacak. Kalbi yeşil beyaz renklerle çarpan tüm Bursalıları yeşil beyaz paketlerden birini almaya davet ediyoruz. Dijitalleşme yolunda büyük bir adım olan bu anlaşmayla hem taraftarlarımız hem de kulübümüz kazanacak. Bize bu fırsatı sağladığı için Turkcell ve yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."





"İKİ ŞAMPİYON BİR ARAYA GELDİ"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün de Turkcell'in Bursa'ya uğurlu geldiğini, Bursaspor'un Turkcell'in Süper Lig'e sponsorluk yaptığı yıl şampiyon olduğunu anımsattı.



Bütün, Turkcell olarak 2005-2010 dönemindeki Süper Lig sponsorluğuyla birlikte bu ligde mücadele eden Anadolu kulüplerine forma sponsorluğu yapıp güçlü bir destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda desteklediğimiz Bursaspor şampiyon olarak Türk futbolunda bir tarih yazdı. Aradan geçen 8 yıl sonunda Türkiye'nin iki şampiyonu bu projeyle tekrar bir araya geldi. İnanıyorum ki bu anlaşma Bursaspor için yeni şampiyonlukların başlangıcı olur. Kendilerine dijital servislerimizle zenginleştirdiğimiz çok özel bir hat sunuyoruz. Tüm Bursalıları yeni şampiyonlukların temelini atmak için sadece 100 bin adet olan 516'lı numaraları tükenmeden almaya ve eşsiz bir dijital deneyim yaşamaya davet ediyoruz. Diğer Anadolu kulüplerine de örnek olacak bu uygulama, başta Bursa olmak üzere Türk sporuna hayırlı olsun."



Turkcell'den 516'lı hat alarak "yeşil-beyaz" paketlerden birine sahip olan Bursalıların, her ayın 16'sında düzenlenecek kampanyalarla çeşitli sürpriz hediyeler kazanma şansına sahip olacağını belirten Bütün, ayrıca hat sahiplerinin kendilerine özel olarak düzenlenecek dijital kampanyalar sayesinde de oyuncularla tanışma fırsatından antrenman ziyaretine, maç biletinden imzalı forma ve topa değin birçok özel sürprizle karşılaşacaklarını anlattı.



İsmail Bütün, taraftarların Bursastore'dan indirimler kazanma şansını da yakalayacaklarını vurgulayarak, "Yeşil-beyaz paketler Türkiye'nin her yanında bulunan Turkcell mağazalarından kolayca satın alınabilecek. Bu paketlerden 16 GB ya da 32 GB Platinum paketini seçenleri ise çok özel bir sürpriz bekliyor. Bu paketleri seçen Bursalılar kendi numaralarını belirleme şansına da sahip olacak." ifadelerini kullandı.



Toplantı sonunda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'a "0516 160 BS 16", takım kaptanı Pablo Martin Batalla'ya forma numarası olan 10'a özel "0516 160 BS 10", Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ise Aziz Eraltay'a sırt numarası olan 23'ü taşıyan "0516 160 BS 23" numaralı hattı armağan etti. Ali Ay da Terzioğlu ve Bütün'e Bursaspor forması verdi.



"Bursa Mobile" tanıtım toplantısında Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç ve yeşil-beyazlı yöneticiler de hazır bulundu.