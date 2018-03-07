Trabzonspor’da stoper sıkıntısı

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Beşiktaş karşılaşmasında aldığı darbe sonucu kaburgasında çatlak tespit edilen ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Jan Durica'nın da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

Alternatif kalmadı

Trabzonspor'da Mustafa ve Durica'nın sakatlığı bulunması nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesi öncesi Uğur ile Hubocan dışında takımda stoper kalmadı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da bu nedenle büyük sıkıntı yaşadığı, kadroda genç stoper Hüseyin Türkmen'i alternatif olarak değerlendirebileceği belirtildi.