Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve getirilen Çalımbay ile bordo-mavililer, ilk 8 maçlık dönemde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan topladı.

Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 galibiyet elde ederken 5 maçtan beraberlik, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak 8 hanesine 8 puan yazdırabildi.

Çalımbay ile ilk 8 haftada 2.37 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise sadece 1 puan ortalamasında kaldı.

- İlk dönem

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından Trabzonspor, 9. haftadaki deplasman maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, 10. haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. 11. haftada Kayserispor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, daha sonra 12. haftada evinde Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u sahasında 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 ve 16. haftada da Bursaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek, 5 maç art arda kazanarak 232 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etti.

Bordo-mavililer, 16. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürürken kötü başladığı sezonda zirveye ortak olarak şampiyonluk yolunda umutlarını artırdı. Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde ligde 8 puan toplayarak zirve yarışında 14 puan geriye düştü.

- İkinci dönem

Trabzonspor, ikinci dönemde ise tam tersi bir grafik ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile 1-1, 18. haftada Atiker Konyaspor ile 2-2, 19. haftada sahasında Fenerbahçe ile 1-1, 20. haftada Göztepe ile 0-0, ligin 21. haftasında da deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden bordo-mavililer, ligin 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı, ligin 24. haftasında ise evinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

- Yanal ile 8 maç

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1.12 puan ortalamasında kalmıştı.

Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.