Akhisarspor'un gözü Avrupa'da

Teknik direktör Okan Buruk, üst üste alınan galibiyetlerin ardından alt sıralarla bağlarını kopardıklarını belirterek, "Avrupa kupaları hedefini neden düşünmeyelim? Şu an 5'nci sırada yer alan Kayserispor ile aramızda 5 puan fark var. Galibiyet serilerimizi sürdürmek istiyoruz. Pazartesi günü bu yoldaki önemli rakiplerimizden Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Yeni stadımızda maç kaybetmedik. Taraftarımızın desteği ile yine istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" dedi.

Kalan 10 haftada sadece 4 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatan Okan Buruk, "6 maçımızı evimizde oynayacağız. Bu bizim için önemli bir avantaj. Stadımız hizmete girdiği andan itibaren yükselişe geçtik. Futbolcularım çok iyi motive oldular. Taraftarımızın yarattığı ambiyans da muhteşem" diye konuştu.

Akhisarspor, evinde Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe, Galatasaray ve Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar deplasmanda ise Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.