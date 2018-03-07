Yiğiner: Hep birlikte el ele

Ligin ilk yarısını 34 puanla lider tamamladıklarını hatırlatan Yönetim Kurulu,” İkinci yarıya da aynı ciddiyetle hazırlanıp, ilk yarıdaki başarıyı sürdürmek istedik” dedi.

İkinci yarıda istenmeyen sonuçlar aldığımızı ifade eden Yönetim Kurulumuz, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte hiçte arzu etmediğimiz sonuçlar aldık, puan ve puan kayıpları yaşadık.

Genelde iyi futbol oynamamıza rağmen sonuca etki eden hakem hataları ve şanssızlıklar yüzünden birçok maçta canımız yandı. Peş peşe gelen sakatlıklar ve kadro derinliğimizin olmaması da ayrı bir handikap oluşturdu.

İstediğimiz sonuçları almamamıza rağmen rakiplerimizle aramızdaki puan farkının az olması umudumuzu taze tutuyor.

Kalan maçlarda en iyi sonucun alınması için Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.

İlk yarı 34 puan toplayarak elde ettikleri başarıyla göğsümüzü kabartan, bizleri gururlandıran hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz.

Şunu herkes bilsin ki; kaybedilen puanlardan sonra dahi Yönetim Kurulu olarak hedefe ulaşacağımız ile ilgili en ufak bir umutsuzluğa kapılmadık.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak bu ekibin, bu kadronun kalan maçlarda en iyi sonuçları elde ederek sezon sonunda ligi zirvede bitireceğine inanıyoruz.

Her zaman ısrarla vurguladığımız bir gerçek var o da kulübün geçmişten kalan borçlarıdır!

Kulübümüzün bu borçlardan kurtulması, takımımızın kadro derinliği olan bir takım haline gelebilmesi için acil ekonomik desteğe ihtiyacımız olduğunu her fırsatta dile getirerek Ankaralı iş adamlarımıza, yerel yöneticilerimize, mülki idare amirlerimize çağrıda bulunduk. Gelinen noktada yaptığımız çağrıların karşılık bulduğunu söylemek hayalcilikten öteye geçmez. Yönetim Kurulumuzun sağladığı kaynak ve az da olsa yapılan destekler sayesinde kulübümüzü yaşatma ve futbol takımımızı layık olduğu süper lige döndürme çabamızı sürdürüyoruz.

Ankaragücü Yönetim Kurulu olarak tüm olumsuzluklara rağmen zorlukların üstesinden gelebilecek güce ve yapıya sahibiz. Bizim tek isteğimiz; camiamızın ve taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi kalan haftalarda da kenetlenmesi, takımımıza daha fazla sahip çıkmasıdır.

Kalan tüm maçlarda koşulsuz olarak Ankara’nın en büyük markası, ortak sevdamız, biricik sevgilimiz Ankaragücü’müze daha çok sahip çıkmalı ve daha çok destek vermeliyiz.

Gün birlik, beraberlik günü, gün Ankaragücü’müzü destekleme günü, gün geleceğe daha güvenle bakabilmek için kenetlenme günü, gün güzel günler, mutlu yarınlar için bütünleşme günü.

Gün Perşembe günü saat 19;00’ da oynayacağımız Adanaspor maçında tribünleri doldurup, karnaval havasında tek ses, tek yürek olup coşkuyla Ankaragücü’müzü destekleme hedefe birlikte ilerleme günü…