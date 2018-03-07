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Ankara il Emniyet Müdürü'nden Ankaragücü'ne ziyaret
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ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ANKARAGÜCÜ'NE ZİYARET

Ankara il Emniyet Müdürü'nden Ankaragücü'ne ziyaret

Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Servet Yılmaz, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i Beştepe Tesislerinde ziyaret etti.

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Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Beştepe Tesisleri'ne gelerek Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve takımı ziyaret etti.

Antrenmanın kısa bir bölümünü izleyerek takımıma başarı dileklerini ileten Yılmaz, “Ankaragücü, Ankara’mızın takımı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladı ve bu sezon da iyi bir grafik sergiliyor. Bu sezon da şampiyon olarak süper lige çıkacağına inanıyorum. Başkentimizin takımı Süper Lig’e yakışır” ifadelerini kullandı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Mehmet Yiğiner, “Ziyaretiniz bizleri mutlu etti. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Futbol çok keyifli bir oyun. Bütün stresinizi üzerinizden alıyor. Sizi maçlarımıza da bekliyoruz” dedi.

Yiğiner, Servet Yılmaz’a takım hakkında bilgiler verirken Perşembe günü oynanacak Adanaspor maçına davet etti.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyet takıma baklava ikram ederken, Başkan Mehmet Yiğiner, Yılmaz’a 61 numaralı Servet Yılmaz yazılı formayı hediye etti.

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