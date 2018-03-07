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Fatih Terim'in Feghouli ve Mariano kararsızlığı!
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FATİH TERİM'İN FEGHOULİ VE MARİANO KARARSIZLIĞI!

Fatih Terim'in Feghouli ve Mariano kararsızlığı!

Tecrübeli hoca, kart sınırındaki Mariano ve Feghouli’yi Konyaspor maçında oynatma konusunda kararsız

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Süper Lig'de hafta sonu Atiker Konyaspor'u TT Stadı'nda konuk edecek olan Galatasaray'da Fatih Terim'in kafası karışık... Tecrübeli teknik adam, sarı kart sınırındaki Mariano Filho ve Sofiane Feghouli'ye 11'de şans verme konusunda kararsız. Bu iki önemli ismin Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmesinden endişe duyan Terim'in konuyu yardımcılarıyla masaya yatırdığı öğrenildi. Fakat başarılı hocanın bir yandan da "Konyaspor maçı da en az derbi kadar önemli" görüşünü savunduğu ifade ediliyor. (Takvim)

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