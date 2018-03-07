Fikret Orman: 'Oyuna gelmeyeceğiz'

Orman; "Şampiyonluğa ulaşmak için sadece işlerine odaklanmaları gerektiğini belirten başkan Fikret Orman, Trabzonspor galibiyetini ise “Üç puandan çok daha fazlası” sözleriyle değerlendirdi
Orman, 2-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta kupada Fenerbahçe ile oynadıkları derbide yaşananları ve sonrasındaki tartışmaları değerlendiren Orman, "Beşiktaş'ı polemik içine çekmeye çalışıyorlar. Ama biz oyuna gelmeyeceğiz. Sadece işimize odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. Trabzonspor galibiyeti için "3 puandan çok daha fazlası" diyen Orman, şöyle devam etti
"Şampiyonluk yarışı, günahları ve sevaplarıyla çok çekişmeli geçiyor. Her maçı final havasında görüp, engelleri tek tek aşmalıyız. Son iki lig maçımızda Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında aldığımız galibiyetlerle iddiamızı bir kez daha ortaya koyduk. Teknik heyetimize, oyuncularımıza güvenimiz tam. İnşallah bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda üst üste üçüncü kez ipi göğüsleyen taraf olacağız." (Sabah)
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