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Gazişehir Gaziantep FK 2 - Ümraniyespor 0
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2 - ÜMRANİYESPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 2 - Ümraniyespor 0

TFF 1.Lig 26. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 2 - Ümraniyespor 0

TFF 1.Lig 26. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Okan Derici (56' Prince Segbefia), Tugay Kaçar, Adama Ba (70' Muhammet Ertürk), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan (82' Pierre Webo)

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Metin Erol, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mücahit Albayrak (81' Emircan Altıntaş), Aaron Appindangoye, Cleyton (67' Bahadır Taşdelen), İbrahim Akdağ, Bulut Kaya (46' Timur Temeltaş), Samet Asatekin, Dimitar Rangelov, Serdar Özbayraktar

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 16: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 20: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 24: Dimitar Rangelov (Ümraniyespor), DK 30: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 39: Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), DK 68: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK), DK 69: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor), DK 74: Prince Segbefia (Gazişehir Gaziantep FK)

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