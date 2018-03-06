Manisaspor'da Taner Taşkın istifa etti!

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında G. Manisaspor, sahasında konuk ettiği A.Ç. Giresunspor’a 4-0 mağlup olarak, kötü gidişatını sürdürdü.

Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Giresunspor’a mağlup oldukları maç sonrası istifa etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını duyuran Taner Taşkın, “Bugün maçtan önce ayrılacağımı oyuncu grubu da biliyordu. Ben de daha önceden bunu bildirdim. Bu da maçta enerji kaybına neden oldu, onu gördüm. Çünkü geldiğimizden beri çok dirençli ve istekli arzulu oynayan bir Manisaspor vardı. Kaybetse dahi maçı kovalayan bir Manisaspor vardı. Kaldığımız sürece burada bulunan çocuklarla çok güzel bir ilişkimiz oldu. Şu ana kadar Manisaspor formasını en iyi şekilde temsil ettiler. Maalesef yaşadığımız bu sürede birçok olumsuzlukla karşılaştık. Acaba yeni gelen yönetimle bu süreci idare edebilir miyiz diye düşündük, gördük ki bu arkadaşlarla da bu süreci idare etmemiz mümkün olmadı. Ben bugün istifamı tekrar deklare ediyorum. Yarın bu süreçle ilgili basındaki arkadaşlarla bir toplantı yapacağım. Bu süreçte neler yaşadığımız anlatacağım. Şu anda Manisaspor bana göre maddi-manevi bitmiş bir kulüp. Biz bu süreci idare edelim dedik belki derli toplu bir şeyler olsaydı olabilirdi ama maalesef maddi, manevi bitmiş bir kulüp, hem de tribünler bitmiş. Futbolla alakası olmayan tipler gelmiş. Takımlarını desteklemeye değil, sadece protesto etmeye gelmişler. Zaten 40-50 kişilik bir gruba maç oynuyorsun. Buraya gelen hakem de bakıyor ona göre yönetiyor. Bugünkü maçın hakemi kötü diyemem ama genelde çok kolay düdük çalıyorlar. Biz şehir olarak tükenmişliği yaşıyoruz. Biz de bütün iyi niyetimizle acaba ayağa kaldırabilir miyiz diye geldik ama maalesef gerekli desteği göremedik. Yarın neden ayrıldığımının sebeplerini en ince noktasını anlatacağım. Kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok sadece Manisaspor’un bu durumuna üzülüyorum” diye konuştu.