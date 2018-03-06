Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor ile imzaladı

Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde kalan 10 maçın kendileri için çok önemli olduğunu, ligde kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Yalçın, daha sonra kendisini sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Konya'ya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Yalçın, şunları söyledi: "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Kalan son 10 hafta çok önemli. Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle bizi çok zor bir süreç bekliyor. Ekip olarak bu mücadeleye hazırız. Özellikle taraftar, yönetim ve oyuncu grubu arasında birlik ve beraberlik sağlanırsa bu işin altından kalkarız diye düşünüyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliği sağlayıp Konyaspor'a katkı sağlarız. İnşallah beraber çok güzel günler görürüz" dedi.



"İYİ BİR OYUNCU GRUBU VAR"

Atiker Konyaspor'un iyi bir oyuncu grubu olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Görevi kabul ederken oyuncu grubunu inceledik. İyi bir oyuncu grubu var. Özellikle yapılan son transferler bunu gösteriyor. Kalan son 10 maç sok sıkıntılı. Herhangi bir kredi durumumuz yok. Biran evvel işin içine girip ilk maçtan itibaren sonuç almamız gerekiyor. Bunu başarabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyoruz. İnşallah o katkıyı sağlayıp Konyaspor'u en kısa sürede olması gereken yere getiririz diye düşünüyorum. Bu oyuncu grubu buraları hak etmiyor. Daha yukarıları hak eden bir oyuncu grubumuz var" diye konuştu.



"GALATASARAY MAÇI ÖNEMLİ"

Hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Yalçın, "Galatasaray'ın moral motivasyonu çok yüksekte. Şu anda hem psikolojik olarak hem de oyunsal olarak çok üst düzey durumdalar. Ama hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Müsabakalar sahada kazanılır. O yüzden hafta sonuna kadar psikolojik olarak iyi hazırlanıp o maçtan ne alabiliriz onun planını yapacağız. Galatasaray maçında pek kaybedebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum ama kazanacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum" dedi.



"ETO'O'NUN KALİTESİ ORTADA"

Eto'o'nun çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Yalçın, "Eto'o çok önemli ve kariyerli bir oyuncu. Herkesin el üzerinde tutması gereken bir oyuncu. Belli bir yaşa gelmiş futbolda son dönemine gelmiş kaliteli, karakterli bir oyuncu. Öyle bir oyuncunun takımda olması bir teknik adam için çok iyi" ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİ YOK"

Futbolda hiçbir şeyin garantisinin olmadığını belirten Yalçın, "Konyaspor'u ligde tutmak çok önemli. Bunu yapacak olan oyunculardır. Oynayan, sahada mücadele eden oyunculardır. Biz sadece dışarıdan destek vereceğiz. Oyuncu grubu bize tabi olursa, o birlik beraberliği sağlarsak, şehir olarak kenetlenirsek işimiz daha da kolaylaşır. 10 hafta çok sıkıntılı bir süreç. Bunun altından kalkabileceğimize inanıyoruz. Bu bir oyun. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bekleyip, izleyip görmek lazım" dedi.



TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftarın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Taraftar çok önemli. Özellikle bizim için normalinden çok daha önemli. Bize destek vermeleri lazım. Takımın itici gücü olmaları lazım. Özellikle iç saha maçlarında bizim için çok önemliler. Biz de onlara elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Her şeyi zamana bırakmak lazım. Zaman her şeyin ilacı. Önümüzdeki haftalar neyi gösterecek bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Sergen Yalçın daha sonra kendisini sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı camiaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

