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Samsunspor 2 - Elazığspor 0
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SAMSUNSPOR 2 - ELAZIĞSPOR 0

Samsunspor 2 - Elazığspor 0

TFF 1.Lig 26. haftasında Samsunspor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.

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Samsunspor 2 - Elazığspor 0

TFF 1.Lig 26. haftasında Samsunspor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.

Samsunspor: Furkan Köse (55' Michalis Sifakis), Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (74' Kenan Karışık), Enes İslam İlkin, Georgios Samaras, Jonathan Ayite, Göksu Türkdoğan (62' Gökay İravul)

Teknik Direktör:

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Orhan Şam (76' Halil İbrahim Pekşen), Mehmet Yiğit (73' Serkan Kurtuluş), Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Lamine Diarra, Ioan Hora, Mertan Caner Öztürk (46' Sezgin Coşkun)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 15: Enes İslam İlkin (Samsunspor), DK 40: Jonathan Ayite (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 64: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 75: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 82: Georgios Samaras (Samsunspor), DK 87: Michalis Sifakis (Samsunspor)

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