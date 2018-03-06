Samsunspor 2 - Elazığspor 0
TFF 1.Lig 26. haftasında Samsunspor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazandı.
Samsunspor: Furkan Köse (55' Michalis Sifakis), Ahmet Cebe, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (74' Kenan Karışık), Enes İslam İlkin, Georgios Samaras, Jonathan Ayite, Göksu Türkdoğan (62' Gökay İravul)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Orhan Şam (76' Halil İbrahim Pekşen), Mehmet Yiğit (73' Serkan Kurtuluş), Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Lamine Diarra, Ioan Hora, Mertan Caner Öztürk (46' Sezgin Coşkun)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 15: Enes İslam İlkin (Samsunspor), DK 40: Jonathan Ayite (Samsunspor)
Sarı Kartlar: DK 64: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 75: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 82: Georgios Samaras (Samsunspor), DK 87: Michalis Sifakis (Samsunspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.