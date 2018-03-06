Manisaspor 0 - Giresunspor 4
TFF 1.Lig 26. haftasında Manisaspor ile Giresunspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 4-0 kazandı.
Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Ümit Yasin Arslan, Timur Karagülmez, Berk Cambaz (33' Akın Açık), Kemal Temel, Bilal Sebaihi, Kağan Miray Bağış, İlkay Gül, Slavko Perovic, Alper Önal, Asım Hamzaçebi (46' Furkan Parsak)
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Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Ahmed Abed (90' Murat Gürbüzerol), Dodo, Hakan Barış (68' Recep Aydın), Kofi Amoako Atta (87' Sinan Özkan), Henrique Almeida
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 22: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 25: İlkay Gül (Giresunspor), DK 70: Henrique Almeida (Giresunspor), DK 90: Dodo (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor), DK 74: Henrique Almeida (Giresunspor), DK 89: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 90: Recep Aydın (Giresunspor)
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