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Quaresma'nın cezası belli oldu
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QUARESMA'NIN CEZASI BELLİ OLDU

Quaresma'nın cezası belli oldu

Beşiktaş'ın kupa maçında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Quaresma'nın cezası belli oldu. 

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Portekizli yıldız, 43. ve 44. maddelerden PFDK'ya sevk edilmişti. Kurala göre, 43. madde (kural dışı hareket) 3 ila 6 arası; 44. madde (saldırı) ise 5 ila 10 arası maç men cezası öngörüyordu. 

PFDK tarafından Ricardo Quaresma 5 maç ceza verildi. 

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